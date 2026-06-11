ecuador sulle spalle di caicedo beccacece guida la mina vagante

L’Ecuador si affida a Sebastian Beccacece, allenatore con alle spalle anni come vice di Jorge Sampaoli e esperienza come vice dell’Argentina nel 2018. La nazionale sudamericana punta su questa guida tecnica per sorprendere nel torneo. Beccacece, che ha lavorato anche in club e altre nazionali, si trova ora alla guida di una squadra considerata outsider.

Una possibile sorpresa potrebbe essere l’Ecuador. L’allenatore della Nazionale sudamericana è Sebastian Beccacece, per molti anni il secondo di Jorge Sampaoli e in Coppa del Mondo è stato già vice allenatore dell’Argentina nel 2018. L’Ecuador ha chiuso le qualificazioni al secondo posto, conquistando l’accesso diretto alla competizione. La stella della Nazionale è Moises Caicedo. Il centrocampista è stato acquistato dal Chelsea nel 2023 per ben 130 milioni di euro. Non mancano, però, altri talenti. Da registrare le presenze di Hincapié, Pacho, Anthony e Yeboah. Il sogno della Nazionale sudamericana è emulare il risultato raggiunto nell’edizione del 2006 in Germania. Solamente in quella occasione l’Ecuador ha superato la fase a gironi raggiungendo gli ottavi di finale e venendo eliminata solamente dall’Inghilterra con una rete decisiva di David Beckham. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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