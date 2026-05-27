Sicurezza stradale da Milano un appello a prevenzione e responsabilità alla guida

Un incidente stradale si è verificato ieri nel centro della città, coinvolgendo due veicoli e causando tre feriti. Sul posto sono intervenuti immediatamente i soccorsi e le forze dell’ordine. Non sono stati segnalati decessi. La polizia ha avviato le indagini per chiarire le cause dello scontro. La strada è stata temporaneamente chiusa al traffico. La notizia si aggiunge a un crescente numero di incidenti legati a comportamenti imprudenti alla guida.

La sicurezza stradale non è soltanto una questione di norme, multe o controlli, è prima di tutto un tema di comportamento, di abitudini quotidiane, di scelte fatte spesso in pochi secondi. A Milano, nella sede di Palazzo Castiglioni, Confcommercio Milano Lodi Monza Brianza, ConfMobilità Assomobilità e Autobynet hanno riunito istituzioni, imprese, Polizia Stradale, ACI Milano, Università Cattolica, ETSC e operatori della mobilità per discutere di responsabilità alla guida. Il punto di partenza è chiaro; nel 2024, secondo i dati ACI-Istat richiamati durante l’incontro, in Italia si sono registrati 173.364 incidenti con lesioni a persone, 3.030 morti e 233. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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