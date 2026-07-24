Più veloci di una F1 sono le voci. E quelle nel paddock dell’Hungaroring, in Ungheria, non si fermano più. Charles Leclerc e Alexandra Saint Mleux hanno impiegato qualche settimana, dalla barca di Saint-Tropez al gran premio di Silverstone, ma alla fine eccoci qui: i due aspetterebbero il loro primo figlio. Il condizionale, come si dice, è d’obbligo. Dalla coppia non è arrivata alcuna conferma. Ma ci sono indizi di livello: un abito (fotografato e commentato sui social) un po’ troppo largo, perfetto per nascondere una gravidanza. Quello di Alexandra è un vestito Emilio Pucci, morbido ma stretto in vita. Le immagini hanno fatto il giro del web, e ovviamente il pancione è diventato subito evidente per qualcuno (ma per qualcuno no) e la nascita è già stata schedulata, direbbe qualcuno, in autunno. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Leclerc e Alexandra aspettano un figlio? Le voci dal paddock di Budapest

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Charles Leclerc arrives with Alexandra & Leo on Qualifying day in Miami

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