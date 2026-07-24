Leclerc e Alexandra aspettano un figlio? Le voci dal paddock di Budapest
Nel paddock di Budapest si diffondono voci riguardo a una possibile gravidanza di Alexandra Saint Mleux, compagna del pilota di Formula 1. Si parla di una notizia che circola tra gli addetti ai lavori, dopo alcune settimane di rumors iniziati tra Saint-Tropez e Silverstone. Non ci sono conferme ufficiali né comunicati da parte dei diretti interessati. La notizia si basa esclusivamente su indiscrezioni raccolte nell'ambiente del motorsport.
Più veloci di una F1 sono le voci. E quelle nel paddock dell’Hungaroring, in Ungheria, non si fermano più. Charles Leclerc e Alexandra Saint Mleux hanno impiegato qualche settimana, dalla barca di Saint-Tropez al gran premio di Silverstone, ma alla fine eccoci qui: i due aspetterebbero il loro primo figlio. Il condizionale, come si dice, è d’obbligo. Dalla coppia non è arrivata alcuna conferma. Ma ci sono indizi di livello: un abito (fotografato e commentato sui social) un po’ troppo largo, perfetto per nascondere una gravidanza. Quello di Alexandra è un vestito Emilio Pucci, morbido ma stretto in vita. Le immagini hanno fatto il giro del web, e ovviamente il pancione è diventato subito evidente per qualcuno (ma per qualcuno no) e la nascita è già stata schedulata, direbbe qualcuno, in autunno. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
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