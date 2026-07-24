Alexandra Leclerc incinta arriva al paddock e non nasconde il pancino

Da dilei.it 24 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Alexandra Leclerc, moglie del pilota di Formula 1, si è presentata al paddock con il pancino visibile, confermando di essere incinta. La notizia arriva pochi mesi dopo il matrimonio tra i due. Non sono stati forniti ulteriori dettagli sulla data prevista del parto o sulla salute della madre e del bambino. La coppia non ha ancora commentato pubblicamente la notizia.

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A pochi mesi dal loro matrimonio, la famiglia formata da Charles e Alexandra Leclerc potrebbe a brevissimi allargarsi a tre. La neo sposina del pilota Ferrari è infatti stata avvistata in Ungheria con un pancino sospetto: forme dolcissime che, almeno per alcuni, potrebbero confermare le indiscrezioni degli ultimi mesi rispetto a una possibile gravidanza. Alexandra Leclerc, il pancino sospetto. IPA Alexandra e Charles Leclerc in Ungheria In aggiornamento. 🔗 Leggi su Dilei.it

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© Dilei.it - “Alexandra Leclerc incinta”, arriva al paddock e non nasconde il pancino
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