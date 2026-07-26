Alessia Orro | La batosta prima o poi doveva arrivare ma questo gruppo sa sempre reagire
La nazionale femminile italiana di pallavolo ha ottenuto il terzo posto nella Volleyball Nations League 2026. La giocatrice Alessia Orro ha commentato che una sconfitta era attesa, ma il gruppo sa sempre reagire. La squadra ha concluso la competizione con un risultato che supera la semplice posizione in classifica.
Il terzo posto conquistato dalla Nazionale femminile italiana nella Volleyball Nations League 2026 racconta molto più di un semplice piazzamento sul podio. Dopo la sconfitta in semifinale contro il Brasile, arrivata al termine di una battaglia risolta soltanto al tie-break, le azzurre di Julio Velasco hanno trovato la forza di reagire immediatamente, superando la Cina padrona di casa con un convincente 3-1 (25-16; 23-25; 25-22; 25-13) all’East Asian Games di Macao. Una vittoria dal peso specifico importante, non soltanto per la medaglia conquistata, ma soprattutto per la risposta arrivata a meno di ventiquattro ore dal primo vero passo falso di un gruppo che negli ultimi due anni ha costruito un percorso straordinario. 🔗 Leggi su Oasport.it
Notizie e thread social correlati
Boccia paralimpica, la voce degli azzurri dopo Pajulahti: "Questo gruppo può arrivare lontano"Dopo la partecipazione al torneo in Finlandia, le atlete e gli atleti italiani hanno condiviso le proprie impressioni sulle sfide affrontate e sui...
Myriam Sylla e Alessia Orro tornano ad allenarsi: l’Italia riabbraccia due stelle, Fahr alla seconda settimanaDue giocatrici italiane sono tornate ad allenarsi, segnando il rientro di due atlete di spicco nel gruppo nazionale.
Alessia Orro: La batosta prima o poi doveva arrivare, ma questo gruppo sa sempre reagireIl terzo posto conquistato dalla Nazionale femminile italiana nella Volleyball Nations League 2026 racconta molto più di un semplice piazzamento sul ... oasport.it
Alessia Orro, festa azzurra per i suoi 28 anni: sui social è pioggia d’affettoAlessia Orro compie 28 anni e festeggia un compleanno speciale lontano dalla Sardegna, ma circondata dalle compagne della Nazionale italiana. La palleggiatrice di Narbolia, autentica protagonista del ... cagliaripad.it