Boccia paralimpica la voce degli azzurri dopo Pajulahti | Questo gruppo può arrivare lontano

Dopo la partecipazione al torneo in Finlandia, le atlete e gli atleti italiani hanno condiviso le proprie impressioni sulle sfide affrontate e sui progressi compiuti. Michela Favini ha fatto il suo debutto internazionale, mentre Gabriele Zendron ha mostrato una crescita significativa. Claudia Targa è tornata in campo dopo un periodo di assenza e Giuseppe Rollo ha espresso la propria aspirazione paralimpica. L'evento ha portato all’Italia tre medaglie e ha coinvolto il team in un confronto diretto con le competizioni europee.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

Ci sono medaglie che pesano per il colore e altre che lasciano qualcosa di più profondo. Per l’Italia della Boccia Paralimpica il World Challenger di Pajulahti è stato soprattutto questo: un’esperienza capace di rafforzare identità, ambizioni e consapevolezza di un gruppo che guarda già ai Giochi Paralimpici di Los Angeles 2028. Dietro il bilancio positivo della spedizione azzurra ci sono infatti le storie degli atleti, le emozioni trattenute e i percorsi personali che raccontano molto più dei risultati finali. Perché il torneo finlandese, per molti degli atleti italiani, è stato prima di tutto un banco di prova umano. Tra i protagonisti assoluti del Challenger c’è stato Gabriele Zendron, ormai sempre più riferimento della Nazionale azzurra. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Boccia paralimpica, la voce degli azzurri dopo Pajulahti: "Questo gruppo può arrivare lontano" ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Boccia Paralimpica, Italia da applausi a Pajulahti: due argenti e un bronzoL’Italia lascia il segno al World Boccia Challenger di Pajulahti, in Finlandia, conquistando due splendide medaglie d’argento e un bronzo in una... Milano-Cortina Paralimpica: dove può arrivare l’Italia, disciplina per disciplinaLe Paralimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026 scattano venerdì 6 marzo con la cerimonia inaugurale all’Arena di Verona e si chiudono domenica 15... Boccia paralimpica, la voce degli azzurri dopo Pajulahti: Questo gruppo può arrivare lontanoDal debutto internazionale di Michela Favini alla crescita di Gabriele Zendron, passando per il ritorno di Claudia Targa e il sogno paralimpico di Giuseppe Rollo: il Challenger in Finlandia ha lasciat ... gazzetta.it Bocce, a Campobasso il 6° trofeo Bocciamo l’indifferenza: gara nazionale paralimpiche SittingCAMPOBASSO - A Campobasso torna protagonista lo spettacolo delle bocce paralimpiche Sitting con la sesta edizione del Trofeo AVIS ... molisenetwork.net