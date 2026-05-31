Due giocatrici italiane sono tornate ad allenarsi, segnando il rientro di due atlete di spicco nel gruppo nazionale. La Nazionale di volley femminile si prepara per il debutto nella Nations League, previsto per mercoledì 3 giugno a Brasilia, contro la Bulgaria. La seconda settimana di allenamenti vede anche il ritorno di un'altra atleta, che si sta preparando per la competizione internazionale. La squadra si sta concentrando sulla preparazione in vista della prima partita del torneo.

L’Italia esordirà nella Nations League di volley femminile nella giornata di mercoledì 3 giugno, quando affronterà la Bulgaria a Brasilia. Le azzurre incroceranno poi i Paesi Bassi, la Turchia e le padrone di casa nei tre successivi appuntamenti in terra sudamericana, dove inizierà la difesa del trofeo da parte della nostra Nazionale. Il CT Julio Velasco ha concesso un po’ di riposo a diverse big, con cui si è accordato per un rientro tardivo in gruppo e con vista verso gli Europei di fine estate, dove verrà messo in palio il primo pass per le Olimpiadi di Los Angeles 2028. Per i primi appuntamenti di Nations League non saranno dunque a disposizione l’opposto Paola Egonu, la schiacciatrice Myriam Sylla, la palleggiatrice Alessia Orro, le centrali Sarah Fahr e Anna Danesi. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Myriam Sylla e Alessia Orro tornano ad allenarsi: l’Italia riabbraccia due stelle, Fahr alla seconda settimana

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