Un uomo di 41 anni è deceduto un giorno dopo essere stato investito da una bicicletta condotta da Paolo Belli. L'incidente si è verificato lunedì a mezzogiorno in una zona rurale tra Correggio e Campagnola, nella Bassa Reggiana. La vittima è stata travolta mentre si trovava in campagna a Cognento. La vittima è deceduta in ospedale, dove era stata portata dopo l’incidente.

È morto a 41 anni, un giorno dopo essere stato travolto da una bicicletta condotta dal cantante e conduttore televisivo Paolo Belli. L'incidente – come riporta Qn-Il Resto del Carlino – è avvenuto lunedì intorno a mezzogiorno a Cognento, nelle campagne della Bassa Reggiana fra Correggio e Campagnola. Chi era la vittima La vittima – Alessandro Magnani, residente in zona e conosciuto allenatore di volley in diverse società locali – stava lavorando per una società di servizi e aveva appena notificato alcuni documenti per conto di una compagnia di distribuzione di energia elettrica su distacchi temporanei per lavori in programma in quella zona. 🔗 Leggi su Gazzettadelsud.it

© Gazzettadelsud.it - Travolto dalla bici di Paolo Belli, muore il 41enne Alessandro Magnani

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Paolo Belli, incidente in bici: muore il pedone Alessandro Magnani

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