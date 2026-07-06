Alessandra Mussolini a Ballando con le Stelle? Il rumors infiamma il web lei replica così

Alessandra Mussolini ha negato di partecipare a Ballando con le Stelle al posto di Selvaggia Lucarelli. La notizia ha circolato online, generando molte discussioni. La showgirl ha pubblicamente smentito le voci, precisando di non aver accettato l’invito. La polemica ha coinvolto i social, dove il rumor si è diffuso rapidamente. Nessun dettaglio ufficiale sulla possibile sostituzione o partecipazione.

Alessandra Mussolini a Ballando con le Stelle al posto di Selvaggia Lucarelli? Il rumors infiamma il web, lei replica così. Nel mondo di Ballando con le Stelle basta una voce per accendere un incendio mediatico. E nelle ultime ore il nome finito al centro delle chiacchiere è quello di Alessandra Mussolini, accostata — secondo indiscrezioni circolate online — a un possibile ingresso in giuria al posto di Selvaggia Lucarelli. Leggi anche L’Isola dei Famosi: nuovi aggiornamenti. Ecco quando si concluderanno le registrazioni La Mussolini ospite di Giada De Miceli, nel programma “Non Succederà Più” ha replicato: ”No, per carità, lei è stata un elemento portante, una vera colonna portante in quel contesto. 🔗 Leggi su 361magazine.com

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Alessandra Mussolini nella giuria di Ballando con le Stelle

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Alessandra Mussolini frena sul ruolo in giuria a Ballando con le Stelle . x.com

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