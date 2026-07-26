Il ministero della Giustizia ha presentato un ricorso in Corte di Cassazione contro l’ordinanza del Tribunale di sorveglianza che aveva ridotto di sei giorni la pena scontata da un ex sindaco. La decisione potrebbe comportare il ritorno in cella dell’ex primo cittadino. La vicenda è scoppiata dopo che si era appreso della riduzione della pena, portando a un intervento ufficiale del Ministero.

Che pasticcio che si è creato ieri. Arriva la notizia di un ricorso in Corte di Cassazione del ministero della Giustizia contro l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza che ha ridotto di sei giorni la durata della pena scontata da Gianni Alemanno. Il quale è uscito dal carcere di Rebibbia lo scorso 24 giugno, per «effetto delle condizioni inumane» in cui è stato detenuto. L’incredulità, per questa iniziativa, si è subito diffusa nelle telefonate ieri tra gli esponenti politici e governativi, sia di maggioranza sia di opposizione. Era apparsa a tutti un po’ disumana questa richiesta rivolta alla Cassazione. LA DENUNCIA A denunciare tutto ciò era stato lo stesso Alemanno. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

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Alemanno: «Devo tornare in cella». Interviene Nordio, pena annullata

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