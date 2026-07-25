Il ministro della Giustizia ha ritirato il ricorso contro la decisione di ridurre di sei giorni la pena di un ex politico. Ha spiegato che si è trattato di un disguido burocratico, poiché non era stato informato della decisione in tempo utile. Contestualmente, ha disposto un’indagine interna per chiarire i dettagli della situazione. La decisione è stata comunicata ufficialmente attraverso un comunicato.

Nordio ritira il ricorso contro lo sconto di sei giorni ad Alemanno e dispone un’indagine interna: “Non ero stato informato, è stato un disguido burocratico” Ilministro della Giustizia Carlo Nordio dispone la revoca immediata del ricorso in Cassazione contro lo sconto di sei giorni di pena concesso a Gianni Alemannoe annuncia un’indagine interna per chiarire come sia stato possibile che l’impugnazione venisse presentata senza che lui ne fosse informato. È il clamoroso epilogo di una vicenda che nelle ultime ore aveva riacceso lo scontro sul sistema carcerario e sulla gestione del Dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria (Dap). La... 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Nordio ritira il ricorso contro lo sconto di pena ad Alemanno: “Un disguido burocratico”

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Caso Alemanno, il ministero ritira il ricorso su sei giorni di carcere contro l’ex sindaco: «Nordio non era stato informato»Il Ministero della Giustizia ha ritirato il ricorso contro la riduzione di sei giorni di carcere per l’ex sindaco di Roma, dopo che era stato...

Caso Alemanno, il ministero ritira il ricorso sui sei giorni di carcere e apre un’inchiesta internaIl Ministero della Giustizia ha ritirato il ricorso in Cassazione contro la riduzione di sei giorni della pena inflitta a un ex sindaco dal Tribunale...

Temi più discussi: Grazia a Roggero, l'iniziativa di Nordio e perché Mattarella ha richiamato il ministro; Caso Roggero, Mattarella riceve Nordio: La grazia è facoltà esclusiva del Capo dello Stato; Il ministro Nordio avvia l'istruttoria per la concessione della grazia a Mario Roggero; Il ministro Nordio avvia l' istruttoria per la concessione della grazia a Mario Roggero.

Caso Alemanno, il ministero ritira il ricorso su sei giorni di carcere contro l'ex sindaco: Nordio non era stato informato x.com

Ministero ritira ricorso su sei giorni carcere ex sindaco Alemanno, Nordio non informatoIl Guardasigilli ritira il ricorso contro la riduzione di pena per l'ex sindaco di Roma Alemanno. Nordio dichiara di non essere stato informato e avvia inchiesta interna. emmepress.com

Nordio smentisce il suo ministero: ritira il ricorso contro Alemanno e apre un'indagineIl Guardasigilli afferma di non essere stato informato dell'impugnazione in Cassazione contro lo sconto di sei giorni di pena riconosciuto all'ex sindaco di Roma e lo invita a colloquio. Disposta la r ... msn.com