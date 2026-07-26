Alberi sradicati e danni a San Sisto | Le città devono diventare resilienti

Da lanazione.it 26 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un’ondata di maltempo ha danneggiato il quartiere di San Sisto, con alberi sradicati e danni alle strutture. La forte pioggia e i venti intensi hanno causato danni significativi, mettendo in evidenza la vulnerabilità del territorio. La situazione ha richiesto interventi di emergenza per rimuovere gli alberi caduti e riparare i danni più gravi. Nessuna informazione su eventuali feriti o danni umani è stata fornita.

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L’eccezionale ondata di maltempo che ha colpito Perugia e, in particolare, il quartiere di San Sisto ha provocato danni rilevanti e messo a dura prova il territorio. Le precipitazioni, concentrate in un arco di tempo estremamente ridotto, hanno assunto caratteristiche eccezionali per intensità e quantità d’acqua caduta". Così la sindaca di Perugia Vittoria Ferdinandi, che aggiunge: "Ho voluto chiamare personalmente il Golf Club di Perugia per esprimere la mia vicinanza dopo i gravissimi danni provocati dal maltempo. La caduta di oltre venti alberi, alcuni dei quali secolari, restituisce meglio di qualsiasi dato la forza dell’evento che ha colpito il nostro territorio. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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