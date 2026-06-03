Una forte pioggia ha colpito Roma questa mattina, provocando una bomba d'acqua che ha causato allagamenti e disagi nel centro e nei quartieri limitrofi. A Conca d'Oro si è verificata anche una tromba d'aria che ha sradicato alcuni alberi e danneggiato diverse auto. La Tangenziale è stata chiusa in entrambe le direzioni tra il Salario e i Parioli, creando congestione del traffico. La pioggia è iniziata intorno alle 7 e si è protratta per diverse ore.

Roma si è risvegliata sotto la pioggia. Una bomba d'acqua si abbattuta sulla Capitale dalle 7 del mattino di oggi, 3 giugno. Particolarmente colpite le zona di Conca d'Oro, Prati Fiscali e Acqua Acetosa dove si è verificata una vera e propria tromba d'aria che ha sradicato alberi e gazebo. Un banco del mercato è finito su un'auto in sosta. Al lavoro vigili del fuoco e pattuglie della polizia locale in campo per gestire la viabilità. Parte della Tangenziale, salendo da via dei Campi Sportivi, è stata chiusa per allagamenti. Numerosi i danni alle infrastrutture: un albero è su un bar all’Acqua Acetosa, diverse recinzioni sono state divelte. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

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© Ilmessaggero.it - Bomba d'acqua a Roma, tromba d'aria a Conca d'Oro: alberi sradicati e danni alle auto. Chiuso tratto Tangenziale, disagi dal Salario ai Parioli

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Bomba d'acqua a Roma, tuoni e lampi: la città si risveglia sotto il diluvio. Tromba d'aria a Conca d'Oro, chiusa parte della TangenzialeRoma si è svegliata sotto una pioggia intensa causata da una bomba d'acqua che ha colpito la città alle prime ore del mattino.

Tromba d'aria a Roma durante il nubifragio, video degli alberi caduti sulle auto a Montesacro e Conca d'OroUna tromba d'aria si è formata a Roma durante un nubifragio, causando danni nelle zone di Montesacro e Conca d'Oro.

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Maltempo a Roma, bomba d'acqua e tromba d'aria nel quartiere Montesacro: alberi caduti e traffico in tilt - VIDEO x.com

Si usa davvero l’espressione bomba d’acqua in Italia? reddit

Bomba d'acqua a Roma, tuoni e lampi: la città si risveglia sotto il diluvio. Tromba d'aria a Conca d'Oro, chiusa parte della TangenzialeRoma si è risvegliata sotto la pioggia. Una bomba d'acqua si abbattuta sulla Capitale dalle 7 del mattino di oggi, 3 giugno. msn.com

Bomba d'acqua a Roma, tuoni e lampi: la città si risveglia sotto il diluvio. Una mattinata di disagiRoma si è risvegliata sotto la pioggia. Una bomba d'acqua si abbattuta sulla Capitale dalle 7 del mattino di oggi, 3 giugno. msn.com