Un’ondata di maltempo ha colpito con forza il quartiere di San Sisto a Perugia, causando danni rilevanti e numerosi interventi sul territorio. La situazione ha richiesto l’intervento delle autorità locali, che hanno affrontato le conseguenze dell’evento atmosferico. Ferdinandi ha sottolineato come le città debbano diventare sempre più resilienti per affrontare le sfide legate al cambiamento climatico.

L’eccezionale ondata di maltempo che ha colpito Perugia, con particolare intensità nel quartiere di San Sisto, ha lasciato dietro di sé danni significativi e numerosi interventi sul territorio. Le precipitazioni, concentrate in un periodo di tempo estremamente breve, hanno avuto caratteristiche straordinarie per intensità e quantità d’acqua caduta, mettendo a dura prova infrastrutture, aree verdi e attività. La sindaca di Perugia, Vittoria Ferdinandi, ha voluto esprimere personalmente la propria vicinanza alle realtà maggiormente colpite, a partire dal Golf Club di Perugia, dove il maltempo ha provocato danni ingenti. “Oggi ho voluto chiamare personalmente il Golf Club di Perugia per esprimere la mia vicinanza dopo i gravissimi danni provocati dal maltempo – ha dichiarato Ferdinandi –. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

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© Laprimapagina.it - Perugia. Maltempo a San Sisto, Ferdinandi: “le città devono diventare sempre più resilienti, la sfida del cambiamento climatico riguarda tutti”

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