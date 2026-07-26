Albano cambia di nuovo idea sulle nozze con Loredana Lecciso c’entrano Romina e i suoi figli?

Da metropolitanmagazine.it 26 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Albano Carrisi aveva dichiarato di non voler sposare Loredana Lecciso durante un’intervista, ma successivamente ha cambiato opinione. La decisione è stata comunicata in modo diverso in occasioni successive, senza specificare i motivi di questa inversione di rotta. Non sono stati forniti dettagli sulla presenza di altri fattori, come eventuali influenze di terze parti o questioni familiari, per motivare questa nuova posizione.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Dopo aver messo un punto fermo sul matrimonio con Loredana Lecciso davanti alle telecamere di Storie al bivio, Albano Carrisi torna sull’argomento e sceglie la direzione opposta. Adesso, il cantante di Cellino San Marco archivia l’ipotesi delle nozze e rivendica un legame che, nella sua lettura, non ha bisogno di formalizzarsi. La risposta del cantautore chiude i giochi senza margini: “Lasciamola perdere questa battuta. Sono venticinque anni che mi parlano di questa cosa, ma sia io che Loredana siamo d’accordo sulla linea che stiamo seguendo, ed è perfetta. Ma è così importante il matrimonio? Noi ci amiamo così e stiamo bene”. Il cambio di rotta pesa perché arriva dopo una dichiarazione di segno opposto. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

albano cambia di nuovo idea sulle nozze con loredana lecciso c8217entrano romina e i suoi figli
© Metropolitanmagazine.it - Albano cambia di nuovo idea sulle nozze con Loredana Lecciso (c’entrano Romina e i suoi figli?)
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie e thread social correlati

Albano e Loredana Lecciso si sposano, ma in famiglia è guerra: i figli non sono d’accordo, Romina si opponeAlbano e Loredana Lecciso hanno deciso di sposarsi, ma la notizia ha provocato tensioni familiari.

Albano esclude le nozze con Loredana Lecciso dopo il sì a Storie al bivioAl Bano aveva annunciato pubblicamente il matrimonio con Loredana Lecciso durante un'intervista televisiva, ma successivamente ha smentito le sue...

Temi più discussi: Albano esclude le nozze con Loredana Lecciso dopo il sì a Storie al bivio; Romina Power canta con il figlio Yari una versione inedita di Felicità. I fan approvano: Momento magico; Albano esclude le nozze con Loredana Lecciso dopo il sì a Storie al bivio; Devo dirvi una cosa. Matrimonio Al Bano e Loredana Lecciso, c’è il colpo di scena.

Albano Carrisi e Loredana Lecciso, le nozze saltano? L’ultima indiscrezioneAlbano Carrisi e Loredana Lecciso stanno insieme dal 1999. Dopo 26 anni di storia d'amore, il leone di Cellino San Marco ha sorpreso tutti quando ha ... ilsipontino.net

Al Bano ci ripensa e non sposa più Loredana Lecciso. Altra guerra in famiglia?C'è un'altra puntata della telenovela infinita tra Al Bano Carrisi e Loredana Lecciso: non ci sarà più il matrimonio ... ultimenotizieflash.com

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web