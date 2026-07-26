Albano Carrisi aveva dichiarato di non voler sposare Loredana Lecciso durante un’intervista, ma successivamente ha cambiato opinione. La decisione è stata comunicata in modo diverso in occasioni successive, senza specificare i motivi di questa inversione di rotta. Non sono stati forniti dettagli sulla presenza di altri fattori, come eventuali influenze di terze parti o questioni familiari, per motivare questa nuova posizione.

Dopo aver messo un punto fermo sul matrimonio con Loredana Lecciso davanti alle telecamere di Storie al bivio, Albano Carrisi torna sull’argomento e sceglie la direzione opposta. Adesso, il cantante di Cellino San Marco archivia l’ipotesi delle nozze e rivendica un legame che, nella sua lettura, non ha bisogno di formalizzarsi. La risposta del cantautore chiude i giochi senza margini: “Lasciamola perdere questa battuta. Sono venticinque anni che mi parlano di questa cosa, ma sia io che Loredana siamo d’accordo sulla linea che stiamo seguendo, ed è perfetta. Ma è così importante il matrimonio? Noi ci amiamo così e stiamo bene”. Il cambio di rotta pesa perché arriva dopo una dichiarazione di segno opposto. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Albano cambia di nuovo idea sulle nozze con Loredana Lecciso (c’entrano Romina e i suoi figli?)

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