Albano e Loredana Lecciso hanno deciso di sposarsi, ma la notizia ha provocato tensioni familiari. I figli di Albano si sono opposti alla decisione, mentre Romina Power si è schierata contro il matrimonio. Dopo mesi di apparente calma, le divergenze tra le parti sono riemerse, creando nuovi attriti all’interno della famiglia allargata. La situazione resta complessa e ancora da definire.

Sembrava che, dopo mesi di tensioni, la situazione si fosse finalmente rasserenata. Invece, nella famiglia allargata di Albano, Romina Power e Loredana Lecciso si torna a parlare di nuovi attriti. A riaccendere le indiscrezioni è stato il progetto di matrimonio annunciato dal cantante, una decisione che, secondo alcuni retroscena, non sarebbe stata accolta con entusiasmo da tutti i familiari. Non c’è pace per Albano: la sua famiglia si oppone al matrimonio con Loredana Lecciso. Dopo venticinque anni insieme e due figli, Albano ha manifestato pubblicamente il desiderio di sposare Loredana Lecciso. L’annuncio, arrivato alcune settimane fa durante un’intervista televisiva, sembrava rappresentare il naturale passo successivo di una relazione ormai consolidata. 🔗 Leggi su Donnapop.it

© Donnapop.it - Albano e Loredana Lecciso si sposano, ma in famiglia è guerra: i figli non sono d’accordo, Romina si oppone

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Al Bano e Loredana Lecciso si sposano Parla la figlia Jasmine - La Volta Buona 19/02/2026

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