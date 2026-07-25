Albano esclude le nozze con Loredana Lecciso dopo il sì a Storie al bivio

Al Bano aveva annunciato pubblicamente il matrimonio con Loredana Lecciso durante un'intervista televisiva, ma successivamente ha smentito le sue parole in un'intervista a VERO, affermando che si trattava solo di una battuta. La cantante aveva inizialmente dato l'impressione di voler convolare a nozze con la compagna, poi ha chiarito di aver scherzato. La questione ha attirato l'attenzione dei media, creando confusione sulle sue intenzioni.

Al Bano aveva confermato il matrimonio con Loredana Lecciso in tv, da Monica Setta, ma adesso ritratta tutto in un'intervista a VERO: "Lasciamo perdere, era solo una battuta". 🔗 Leggi su Fanpage.it

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AL BANO CON LOREDANA LECCISO CIRCA 25 ANNI FA

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