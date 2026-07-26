al via il trofeo di cricket sport e inclusione

Dalle 9 alle 18 di oggi, al Rugby Park di via Scarpellini, sport e inclusione si uniscono per dar vita alla quinta edizione del Trofeo regionale "Cricket città di Pesaro". L’iniziativa, in collaborazione con Pesaro Rugby e patrocinata sia dalla Federazione Cricket Italia che dai Comuni di Pesaro e Fano, è stata ideata nel 2022 dal settore accoglienza e inclusione di Labirinto Cooperativa Sociale, in occasione del loro decennale, ed è ancora oggi da loro curata. Il cricket è la passione di tanti ospiti delle comunità di accoglienza del territorio e negli anni a questo evento hanno partecipato sempre più persone appartenenti anche alle comunità afgane, pakistane e bengalesi dell’intera regione. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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