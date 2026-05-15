Sport e inclusione a Lecce | il 16 maggio la Crew celebra lo sport unificato

Da lecceprima.it 15 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il 16 maggio a Lecce si terrà un evento dedicato allo sport unificato, organizzato dalla “Crew Lecce”, un progetto portato avanti da Anffas Lecce Ets-Aps in collaborazione con Spazio e Mediterranea, con il supporto del comitato paralimpico regionale. L’iniziativa mira a promuovere l’inclusione attraverso attività sportive rivolte a persone con disabilità, proseguendo il percorso avviato dall’associazione per favorire l’integrazione sociale e la partecipazione di tutti. L’appuntamento si svolgerà in una location ancora da definire.

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LECCE – Prosegue il cammino di "Crew Lecce", il progetto di Anffas Lecce Ets-Aps, realizzato in partner con Spazio e Mediterranea e con il patrocinio del comitato paralimpico regionale. Dopo l'avvio delle attività a gennaio, il 16 maggio il capoluogo salentino diventerà il palcoscenico di una. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

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