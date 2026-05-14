Sport Senza Frontiere celebra 15 anni di attività dedicata all'inclusione attraverso lo sport. In questa occasione è stata presentata la ricerca intitolata “Sport Power”, che analizza i risultati e gli impatti dell'organizzazione nel corso degli anni. La cerimonia ha coinvolto rappresentanti e partner che hanno condiviso i dati raccolti e i progetti realizzati, evidenziando l'evoluzione e le sfide affrontate nel tempo. L'evento si è svolto in un contesto di confronto e testimonianze sul valore dello sport come strumento di integrazione.

Cosa: Celebrazione del 15° anniversario di Sport Senza Frontiere ETS e presentazione dei dati della ricerca “Sport Power”.. Dove e Quando: Università Roma Tre, giovedì 14 maggio 2026.. Perché: Per analizzare l’impatto sociale dello sport come strumento di contrasto alla povertà educativa e al disagio sociale nelle periferie italiane.. Il diritto allo sport non è ancora un patrimonio condiviso in Italia, nonostante il riconoscimento formale della sua importanza per il benessere psicofisico e sociale. In un contesto nazionale dove la pratica sportiva continuativa riguarda meno di tre persone su dieci, le diseguaglianze territoriali e sociali scavano solchi profondi, lasciando indietro i minori che vivono nelle aree più fragili. 🔗 Leggi su Ezrome.it

© Ezrome.it - Sport Senza Frontiere: 15 anni di sport e inclusione

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