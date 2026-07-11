Sabato si conclude il festival con un evento speciale al teatro Pavone, dove alle 19 si tiene lo spettacolo gratuito “Le canzoni di Dario Fo”. L’evento, ideato da Jacopo Fo, prevede la presentazione delle canzoni e dei racconti legati al padre, con aneddoti sulla loro creazione. L’esibizione rappresenta un’esclusiva per il festival e si svolge in un contesto di parole e musica.

Un’esclusiva assoluta realizzata per Umbria Jazz impreziosisce il sabato finale del festival. Alle 19 al teatro Pavone fa il suo debutto assoluto “Le canzoni di Dario Fo“, spettacolo a ingresso libero ideato per UJ da Jacopo Fo che sarà sul palco per svelare aneddoti e genesi di alcune delle canzoni del padre. E con lui ci sarà Enrico Intra, uno dei maestri del jazz italiano e amico di sempre di Dario Fo. L’evento fa parte dell’omaggio che Umbria Jazz dedica al premio Nobel dopo aver scelto come manifesto ufficiale un suo dipinto del 2013, “La Danza degli Zanni“. E si inserisce nel fitto calendario delle celebrazioni per il centenario della nascita dell’artista che la Fondazione Fo Rame sta realizzando in tutto il mondo. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Umbria Jazz verso il gran finale. Le canzoni di Dario Fo al Pavone in un’esclusiva tra parole e note

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