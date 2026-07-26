Akor Adams, nuovo attaccante del Venezia, è stato acquistato dal Siviglia per 16 milioni di euro più bonus, con un importo totale che potrebbe raggiungere i 22 milioni. L’attaccante si è unito alla squadra veneziana, rafforzando il reparto offensivo. La sua quotazione al fantacalcio e le statistiche saranno disponibili nel dettaglio.

Acquistato per 16 milioni di euro più bonus dal Siviglia - l'ammontare totale potrebbe arrivare a 22 milioni -, Akor Adams va ad arricchire il reparto offensivo del Venezia. Si tratta di un profilo su cui i lagunari puntano parecchio, come testimonia la cifra investita per averlo, che fa di lui il giocatore più costoso della storia del club. Centravanti puro, il nigeriano è chiamato a guidare l'attacco dei Leoni Alati e cercherà di trascinare i suoi verso la salvezza a suon di gol. Un rinforzo importante, che Stroppa proverà a far integrare al meglio fin dal ritiro, così da poterlo schierare a inizio campionato già al top della forma. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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© Gazzetta.it - Akor Adams al fantacalcio: quotazione e statistiche del nuovo attaccante del Venezia

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