Gonçalo Ramos al fantacalcio | quotazione e statistiche del nuovo attaccante del Milan

Il Milan ha acquistato Gonçalo Ramos dal Paris Saint-Germain per oltre 70 milioni di euro, comprensivi di parte fissa e bonus. Si tratta del trasferimento più costoso nella storia di 126 anni del club. Ramos è il primo grande acquisto dell’estate del Milan.

Acquistato dal Psg per oltre 70 milioni tra parte fissa e bonus, trasferimento record nei 126 anni di storia milanista, Gonçalo Ramos è il primo grande acquisto dell'estate del Milan. Il portoghese, reduce da due presenze e un gol al Mondiale, arricchirà il reparto avanzato del tecnico e suo connazionale Ruben Amorim. Il nuovo allenatore rossonero dovrebbe utilizzarlo come centravanti titolare nel suo ipotetico 3-4-2-1. Al Benfica, ad inizio carriera, aveva fatto anche il trequartista per poi avanzare negli anni nel ruolo di punta. Come dimostrato col gol contro la Croazia, l'ex Psg è molto abile nei colpi di testa. Ramos ha chiuso la sua ultima stagione in Ligue 1 con 30 presenze, 6 gol e 1 assist. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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