Jeff Ekhator, nato nel 2006, è stato acquistato dal Genoa per 16 milioni di euro più 2 di bonus e ora veste la maglia della Juventus. È un attaccante di ruolo, inserito nel reparto offensivo della squadra. La sua presenza si aggiunge alle possibili variazioni che la formazione potrebbe subire durante l’estate.

Arrivato dal Genoa per 16 milioni di euro più 2 di eventuali bonus, Jeff Ekhator è un nuovo attaccante della Juventus. Prima punta di ruolo, il classe 2006 va a inserirsi in un reparto offensivo, quello bianconero, che potrebbe essere rivoluzionato nel corso dell'estate. Per Vlahovic non è scattato il rinnovo e le conferme di Openda e David sono tutt'altro che certe. Tuttavia, data la giovane età (19 anni), non è nemmeno da escludere che Ekhator possa partire in prestito. In ogni caso, al momento l'italiano ha preso parte del ritiro della Juve ed è a tutti gli effetti a disposizione di Spalletti. Andiamo dunque a scoprire i suoi numeri nelle competizioni principali, in particolare quelli rilevanti in ottica fantacalcistica. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Ekhator al fantacalcio: quotazione e statistiche del nuovo attaccante della Juve

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