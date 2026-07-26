Un escursionista disperso sulle Alpi Apuane è stato ritrovato nella mattina di domenica 26 luglio, dopo una notte di ricerche. La persona aveva chiamato aiuto prima di perdere il contatto, lasciando un messaggio di richiesta di soccorso. Le squadre di soccorso hanno avviato un’operazione che si è protratta per tutta la notte, fino al ritrovamento. La persona è stata trovata sana e salva.

“Aiuto”, poi il silenzio. È stata una notte di apprensione per un escursionista disperso sulle Alpi Apuane, ritrovato nella mattinata di domenica 26 luglio dopo una lunga operazione di ricerca. L’uomo aveva lanciato una richiesta di soccorso, ma successivamente non era più stato possibile mettersi in contatto con lui. L’escursionista aveva affrontato un itinerario particolarmente impegnativo nella Valle degli Alberghi, una zona isolata e impervia ormai completamente disabitata. Dopo aver percorso la via ferrata del Monte Contrario, avrebbe perso più volte la traccia del sentiero, finendo fuori dal percorso previsto. Per trascorrere la notte si è riparato nei pressi delle vecchie case abbandonate sopra la cava Romana. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - “Aiuto”, poi il silenzio: escursionista disperso proprio lì. Terribile

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Terrore in pieno centro, terribile esplosione proprio lì! Gente in fugaNel cuore della città, un’esplosione ha scosso il centro urbano durante le ore pomeridiane, causando panico tra i passanti e i lavoratori.

Montagna, escursionista di 74 anni disperso nel Bellunese: «Abbiamo sentito delle urla, poi è sparito»Un uomo di 74 anni è disperso nelle montagne del Bellunese dopo aver sentito delle urla e poi scomparso.

Temi più discussi: Morte Fakir Bologna: 42enne muore durante fermo polizia al Pilastro; Aiuto, basta, poi il silenzio: il video dell’intervento in cui è morto Abderrahim Fakir a Bologna; Abderrahim Fakir morto a Bologna, il video mentre è bloccato dai poliziotti: le grida aiuto, poi il silenzio; Le domande che solleva la morte di Abderrahim Fakir - Annalisa Camilli.

Un minuto di silenzio, poi le grida di Aiuto: il Pilastro non dimentica Fakir | VIDEO x.com

Aiuto, poi il silenzio: escursionista disperso tra i monti in Toscana passa la notte nel borgo abbandonato – ritrovato dall'elicotteroUna valle maledetta e alcuni escursionisti non esattamente preparati. Per usare un eufemismo. Con uno di loro che ha dovuto passare addirittura la notte vicino ad alcune case abbandonate in attesa d ... msn.com

Anteprima di House of the Dragon Episodio 3.06 (Spoiler Estesi) reddit

Le grida di aiuto, poi il silenzio: ricerche in corso di un 74enne tra il Col di Roanza e Ponte MarianoBELLUNO - Fine delle speranze per il 73enne di Conegliano disperso dalla mattinata del 12 luglio sulle montagne sopra Belluno, in zona Case Bortot. msn.com