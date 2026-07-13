Montagna escursionista di 74 anni disperso nel Bellunese | Abbiamo sentito delle urla poi è sparito

Un uomo di 74 anni è disperso nelle montagne del Bellunese dopo aver sentito delle urla e poi scomparso. Le ricerche sono riprese nelle prime ore di lunedì 13 luglio nell’area tra Col di Roanza, Ponte Mariano e Case Bortot, dopo che non ha fatto rientro dalla sua escursione. La segnalazione del mancato rientro ha attivato le squadre di soccorso nella zona.

Un uomo di 74 anni, G.P., residente a Conegliano Veneto è disperso sulle montagne bellunesi. Le ricerche sono riprese nella primissima mattinata di lunedì 13 luglio nell’area compresa tra Col di Roanza, Ponte Mariano e Case Bortot dopo la segnalazione del mancato rientro dell’escursionista. La vicenda era iniziata nella mattinata di domenica 14 luglio, quando verso le 8 la Centrale del 118 era stata allertata da alcuni escursionisti. I testimoni avevano riferito di aver sentito una voce chiedere aiuto da una zona non precisata tra Col di Roanza e Ponte Mariano. Sul posto era stato inviato l’elicottero Falco 2, che aveva effettuato una ricognizione aerea e sbarcato il tecnico di elisoccorso. 🔗 Leggi su Corrieredelveneto.corriere.it

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