Nel cuore della città, un’esplosione ha scosso il centro urbano durante le ore pomeridiane, causando panico tra i passanti e i lavoratori. La deflagrazione si è verificata in un’area frequentata da numerosi cittadini, con molte persone che si sono immediatamente messe in fuga. Sul luogo sono intervenuti i soccorritori, mentre le autorità stanno valutando la dinamica e le cause dell’incidente. La scena è rimasta caratterizzata da confusione e tensione, con strade che sono state temporaneamente chiuse al traffico.

Il pomeriggio scorreva con il solito ritmo frenetico, una marea umana composta da impiegati in giacca e cravatta, visitatori curiosi e passanti frettolosi che riempiva i marciapiedi di una giornata apparentemente normale. All’improvviso, un boato sordo e violentissimo ha spezzato la routine urbana, trasformando la normale frenesia in un istante di puro terrore. Una colonna di fumo nero e denso ha iniziato a levarsi rapidamente verso il cielo, oscurando la luce del tardo pomeriggio e rendendosi visibile anche a grandissima distanza. In un attimo, la folla ordinata si è trasformata in una calca spaventata: le persone hanno iniziato a correre... 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Terrore in pieno centro, terribile esplosione proprio lì! Gente in fuga

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The Venetians by M. E. Braddon | A Tale of Passion, Power & Intrigue in Venice |Full audiobook

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