Questa sera alle 21, ai giardini pubblici, si terrà la proiezione del film ‘La vita da grandi’ di Greta Scarano. La pro loco di Portico ha organizzato l’evento come parte delle manifestazioni estive. Tra gli attori presenti nel film ci sono Matilda De Angelis e Yuri Tuci. L’evento si svolge all’aperto, in un’area pubblica.

Nell’ambito delle manifestazioni estive, la Pro loco di Portico ha organizzato per questa sera, alle 21 presso i giardini pubblici, la proiezione del film ‘La vita da grandi’ di Greta Scarano, con Matilda De Angelis e Yuri Tuci. Sarà presente Sofia Assirelli (nella foto), originaria di Portico, sceneggiatrice del film, che lo presenterà e sarà disponibile per un dialogo e un confronto con i partecipanti alla manifestazione, che si aprirà alle 19.30 con un’apericena a base di prodotti tipici del territorio. Una serata di gusto, cinema e chiacchiere. Sofia Assirelli, autrice e sceneggiatrice romagnola, che ora vive a Bologna, ha curato la scrittura del film del 2025, portando la sua esperienza maturata in serie tivù di successo, come ‘La porta rossa’ e ‘L’ispettore Coliandro’. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Ai giardini pubblici il film ‘La vita da grandi’. Presente Sofia Assirelli

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