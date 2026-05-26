Un uomo è stato fermato e immobilizzato da passanti mentre minacciava con un coltello nei giardini pubblici di Borgo San Lorenzo, in provincia di Firenze. È stato successivamente consegnato alle forze dell’ordine. Non sono stati riportati danni a persone o proprietà. La polizia ha preso in custodia l’individuo per accertamenti.

È stato bloccato così, immobilizzato e neutralizzato mentre brandiva il coltello ai giardini pubblici di Borgo San Lorenzo, in provincia di Firenze. Un cittadino extracomunitario di origine magrebina ha seminato il panico in pieno pomeriggio. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

© Tgcom24.mediaset.it - Firenze, brandisce il coltello ai giardini pubblici: bloccato da passanti

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