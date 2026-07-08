Un gruppo di persone di origine bangladese è stato multato di 200 euro ciascuno dalla polizia locale mentre giocavano a carte e si riposavano sull'erba in un giardino pubblico della città. La sanzione è stata notificata nei giorni scorsi e sta suscitando discussioni nella comunità locale. La multa è stata applicata per aver violato le regole di utilizzo degli spazi pubblici. La polizia ha intervenuto per far rispettare le normative vigenti.

Sta facendo discutere a La Spezia la maxi multa scattata nei giorni scorsi nei confronti di un gruppo di persone di origine bangladese sanzionato dalla polizia locale all'interno di un giardino pubblico cittadino. Il gruppo, in una giornata di grande caldo, si trovava sul prato del parco pubblico: alcuni riposavano, altri ne hanno approfittato per fare una partita a carte. Peccato che il regolamento comunale vieti di calpestare le aiuole e di coricarsi o bivaccare su aiuole o tappeti erbosi. Risultato? Una multa da 200 euro, a testa., Il caso ha suscitato non poche polemiche. Ad alzare la voce in queste ore due esponenti locali di Rifondazione Comunista, Luca Marchi e Massimo Lombardi. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

© Tgcom24.mediaset.it - La Spezia, giocano a carte e si riposano sull'erba ai giardini pubblici: multa da 200 euro a testa

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