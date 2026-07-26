Agricoltori in difficoltà Coldiretti Pavia | Venti milioni in arrivo

Da ilgiorno.it 26 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Circa venti milioni di euro arriveranno nelle casse delle aziende agricole di Pavia grazie agli anticipi della Politica Agricola Comune dell'UE. Secondo Coldiretti Pavia, i pagamenti, per la prima volta, saranno effettuati a partire dai prossimi giorni. La cifra rappresenta un aiuto diretto alle aziende agricole locali in difficoltà.

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Pavia –  Circa venti milioni. Secondo Coldiretti Pavia è questa la cifra che sta per arrivare nelle casse delle aziende agricole pavesi grazie agli anticipi della Politica Agricola Comune dell’Ue (Pac) che, per la prima volta, saranno pagati a partire dai prossimi giorni. “Una risposta alle nostre richieste – sottolinea Silvia Garavaglia, presidente di Coldiretti Pavia – e una boccata d’ossigeno per le aziende agricole strette nella morsa dell’aumento dei costi legato alle tensioni geopolitiche e degli effetti devastanti dei cambiamenti climatici”. L’annuncio di Coldiretti. L’annuncio è stato dato all’assemblea nazionale di Coldiretti che si... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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