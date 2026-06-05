Gli agricoltori della provincia di Caserta hanno subito furti di mezzi agricoli e gasolio. Alcuni mezzi sono stati rubati dai campi durante la notte, mentre il gasolio è stato prelevato dalle riserve delle aziende. La Coldiretti locale ha inviato una nota per denunciare l’accaduto, definendo la situazione “non tollerabile”. Nessun dettaglio su eventuali arresti o indagini è stato comunicato.

Tempo di lettura: 2 minuti La federazione provinciale della Coldiretti di Caserta ha inviato una nota ufficiale alle due massime autorità di pubblica sicurezza, segnalando una situazione di grave e crescente allarme nei territori comunali di Marcianise, Succivo, Gricignano d’Aversa, Santa Maria Capua Vetere e San Tammaro. “Quello che sta accadendo nelle nostre campagne non è tollerabile. Il rischio concreto è che molte aziende, costrette a subire furti ripetuti, siano costrette a chiudere”, ha spiegato il presidente di Coldiretti Caserta, Enrico Amico. Secondo quanto riferito dai soci di Coldiretti, i malviventi agiscono prevalentemente nelle ore notturne, sottraendo attrezzature di valore, macchinari agricoli indispensabili per le attività quotidiane e ingenti quantitativi di gasolio agricolo. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Agricoltori derubati di mezzi e gasolio, Miselli (Coldiretti): “Situazione non tollerabile”

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