Oscar Green a Benevento il Gran Galà di Coldiretti Campania per premiare i giovani agricoltori

Da fremondoweb.com 17 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il 19 luglio 2026, alla Rocca dei Rettori di Benevento, si svolge il Gran Galà di Coldiretti Campania dedicato ai giovani agricoltori. L’evento inizia alle 19 e premia le innovazioni e le eccellenze nel settore agricolo. Durante la serata vengono assegnati gli Oscar Green, riconoscimenti destinati ai giovani che si sono distinti nel campo. La manifestazione è organizzata dall’associazione e rappresenta un momento di celebrazione per le nuove idee e progetti nel mondo dell’agricoltura campana.

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Coldiretti Campania assegna gli Oscar Green ai giovani agricoltori. L’appuntamento è fissato per domenica 19 luglio 2026 alla Rocca dei Rettori di Benevento, a partire dalle ore 19, quando si terrà il Gran Galà organizzato dall’associazione per scoprire i vincitori e le innovazioni apportate al mondo dell’agricoltura. «Con Oscar Green – spiega il presidente di Coldiretti Campania Ettore Bellelli – si vuole valorizzare la capacità delle nuove generazioni di innovare in agricoltura e costruire il futuro del settore agroalimentare attraverso talento, idee e multifunzionalità. Per Coldiretti i giovani rappresentano il vero valore economico e sociale del nostro Paese». 🔗 Leggi su Fremondoweb.com

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