Oscar Green a Benevento il Gran Galà di Coldiretti Campania per premiare i giovani agricoltori

Notizia in breve

Il 19 luglio 2026, alla Rocca dei Rettori di Benevento, si svolge il Gran Galà di Coldiretti Campania dedicato ai giovani agricoltori. L’evento inizia alle 19 e premia le innovazioni e le eccellenze nel settore agricolo. Durante la serata vengono assegnati gli Oscar Green, riconoscimenti destinati ai giovani che si sono distinti nel campo. La manifestazione è organizzata dall’associazione e rappresenta un momento di celebrazione per le nuove idee e progetti nel mondo dell’agricoltura campana.