Nella prima amichevole del Milan contro il Celtic, un giovane attaccante ha attirato l’attenzione segnando due gol in pochi minuti. È entrato a inizio ripresa e ha contribuito alla vittoria della squadra. La sua prestazione è stata commentata come un segnale di rinascita per la formazione, anche se si tratta di un risultato piccolo. L’attenzione si concentra sulla giovane promessa che si è distinta in questa partita.

Chi ha convinto nella prima amichevole del Milan contro il Celtic è stato Francesco Camarda: l'attaccante classe 2008 è entrato a inizio ripresa e ha segnato due gol in pochi minuti. promowebappLa sua prestazione ha mostrato subito una maturità incredibile attraverso due momenti chiave: A parlare della prestazione della prima punta italiana ci ha pensato anche il giornalista Stefano Agresti. Ecco un estratto da Gazzetta.it: > "Questa doppietta convince definitivamente Amorim, il ragazzino non andrà in prestito un’altra volta ma resterà al Milan. Diciotto anni, italiano. I rossoneri credono al giovane attaccante milanese, gli hanno appena rinnovato il contratto e poi hanno deciso che sì, è pronto per fare parte dell’organico che si sta tuffando nella prossima stagione". 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Agresti: "Camarda è un segnale di rinascita azzurra. Piccolo, ma confortante"

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