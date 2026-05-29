Ciccone si prende la Maglia Azzurra ma litiga in gara con Rubio | Piccolo corridore manca di rispetto

Durante la tappa regina del Giro, da Feltre ad Alleghe, Giulio Ciccone ha conquistato la Maglia Azzurra degli scalatori sulla Cima Coppi. Tuttavia, nel corso della gara, è scoppiato un diverbio tra Ciccone e un altro corridore, Rubio, con quest'ultimo accusato di aver mancato di rispetto. La lite è avvenuta durante la salita, con parole forti e scambi di opinioni accesi.

Giulio Ciccone è stato il vero protagonista della tappa regina del Giro, Feltre-Alleghe: sulla Cima Coppi si è preso la Maglia Azzurra degli scalatori. Poi, la litigata con Rubio: "Non me l'aspettavo e mi sono innervosito". 🔗 Leggi su Fanpage.it

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Giulio Ciccone leads at Torre and takes the virtual second position in the Maglia Azzurra classification x.com

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