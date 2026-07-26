Un'aggressione si è verificata a Taranto, colpendo il gazebo di Futuro Nazionale durante una raccolta firme. Il Partito Repubblicano Italiano ha condannato l'episodio, definendolo un atto di violenza. Il Partito Democratico ha risposto escludendo ogni forma di solidarietà, sottolineando di non sostenere azioni di questo tipo. La vicenda ha suscitato discussioni nel panorama politico locale e nazionale.

Tarantini Time Quotidiano Continua ad alimentare il dibattito politico l’aggressione avvenuta a Taranto ai danni del gazebo di Futuro Nazionale, dove era in corso una raccolta firme. Dopo gli episodi di tensione registrati nelle scorse ore, arrivano due prese di posizione diametralmente opposte da parte del segretario provinciale del Partito Repubblicano Italiano, Mirko Di Bello, e del consigliere comunale Luca Contrario. Il primo a intervenire è stato l’avvocato Mirko Di Bello, che ha espresso una netta condanna per quanto accaduto. “Esprimo la più ferma e convinta condanna per quanto accaduto ai danni del gazebo di Futuro Nazionale”. Di Bello richiama i principi democratici e il diritto di ogni forza politica a manifestare liberamente il proprio pensiero. 🔗 Leggi su Tarantinitime.it

© Tarantinitime.it - Aggressione al gazebo di Futuro Nazionale, il PRI condanna le violenze. Contrario (PD): “Nessuna solidarietà”

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Aggressione al gazebo di Futuro Nazionale a Taranto, in serata arriva l’on. Rossano SassoQuesta mattina a Taranto, un gazebo di Futuro Nazionale dedicato alla raccolta firme sulla proposta di legittima difesa è stato oggetto di...

Raccolta firme per Roggero, antagonisti distruggono il gazebo di Futuro Nazionale a TarantoIn piazza Maria Immacolata a Taranto, il gazebo di Futuro Nazionale, impegnato in una raccolta firme a favore della legittima difesa, è stato...

Temi più discussi: Futuro Nazionale Taranto, assalto al gazebo; Aggressione al gazebo di Futuro Nazionale a Taranto, in serata arriva l’on. Rossano Sasso; Gazebo di Futuro Nazionale assaltato a Taranto, distrutti manifesti: sangue freddo dei futuristi ha evitato il peggio; Taranto, aggressione a gazebo di Futuro Nazionale.

Gazebo di Futuro Nazionale assalito e distruttoMomenti di tensione in Piazza Maria Immacolata a Taranto, dove un gazebo di Futuro Nazionale, impegnato in una raccolta firme sui temi della sicurezza e della legittima difesa, è stato rovesciato e di ... rainews.it

Assalto al gazebo di Futuro Nazionale a Taranto: distrutti i manifestiA Taranto, gazebo di Futuro Nazionale assalito e distrutto in Piazza Maria Immacolata durante una raccolta firme ... it.blastingnews.com