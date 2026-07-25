Aggressione al gazebo di Futuro Nazionale a Taranto in serata arriva l’on Rossano Sasso

Da tarantinitime.it 25 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Questa mattina a Taranto, un gazebo di Futuro Nazionale dedicato alla raccolta firme sulla proposta di legittima difesa è stato oggetto di un'aggressione. La situazione ha generato momenti di tensione, secondo quanto riferito dal movimento. In serata, è arrivato l’onorevole Rossano Sasso. Nessuna informazione è stata comunicata sui danni o eventuali feriti.

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Tarantini Time Quotidiano Momenti di tensione questa mattina a Taranto, dove il gazebo di Futuro Nazionale allestito per la raccolta firme sulla proposta relativa alla legittima difesa è stato teatro di un’aggressione denunciata dal movimento. Secondo quanto riferito dagli organizzatori, un gruppo di circa quindici persone avrebbe raggiunto il gazebo, dando vita a una contestazione culminata, sempre secondo la ricostruzione del partito, con il danneggiamento di manifesti e della struttura. Futuro Nazionale sostiene che gli episodi siano ora all’attenzione della DIGOS per le attività di identificazione dei presunti responsabili. Il movimento... 🔗 Leggi su Tarantinitime.it

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