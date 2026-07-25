Aggressione al gazebo di Futuro Nazionale a Taranto in serata arriva l’on Rossano Sasso

Notizia in breve

Questa mattina a Taranto, un gazebo di Futuro Nazionale dedicato alla raccolta firme sulla proposta di legittima difesa è stato oggetto di un'aggressione. La situazione ha generato momenti di tensione, secondo quanto riferito dal movimento. In serata, è arrivato l’onorevole Rossano Sasso. Nessuna informazione è stata comunicata sui danni o eventuali feriti.