Aggressione al gazebo di Futuro Nazionale a Taranto in serata arriva l’on Rossano Sasso
Questa mattina a Taranto, un gazebo di Futuro Nazionale dedicato alla raccolta firme sulla proposta di legittima difesa è stato oggetto di un'aggressione. La situazione ha generato momenti di tensione, secondo quanto riferito dal movimento. In serata, è arrivato l’onorevole Rossano Sasso. Nessuna informazione è stata comunicata sui danni o eventuali feriti.
Tarantini Time Quotidiano Momenti di tensione questa mattina a Taranto, dove il gazebo di Futuro Nazionale allestito per la raccolta firme sulla proposta relativa alla legittima difesa è stato teatro di un’aggressione denunciata dal movimento. Secondo quanto riferito dagli organizzatori, un gruppo di circa quindici persone avrebbe raggiunto il gazebo, dando vita a una contestazione culminata, sempre secondo la ricostruzione del partito, con il danneggiamento di manifesti e della struttura. Futuro Nazionale sostiene che gli episodi siano ora all’attenzione della DIGOS per le attività di identificazione dei presunti responsabili. Il movimento... 🔗 Leggi su Tarantinitime.it
Segui gli aggiornamenti su Taranto.
Notizie e thread social correlati
Raccolta firme per Roggero, antagonisti distruggono il gazebo di Futuro Nazionale a TarantoIn piazza Maria Immacolata a Taranto, il gazebo di Futuro Nazionale, impegnato in una raccolta firme a favore della legittima difesa, è stato...
Sfida di Rossano Sasso al centrodestra: “Fermare l’islamizzazione nelle scuole, ma loro tentennano”Rossano Sasso, capogruppo di Futuro Nazionale, denuncia un anno di ritardi e silenzi riguardo alla sua proposta contro l'islamizzazione nelle scuole.
Temi più discussi: Legittima difesa, Futuro Nazionale torna in piazza con un gazebo informativo; Legittima difesa, Futuro Nazionale porta la raccolta firme sui lungomari di Corigliano-Rossano; Ventimiglia, sabato gazebo di Futuro Nazionale: Stiamo dalla parte della legalità vera, non di quella teorica; BESSONE (FUTURO NAZIONALE - BOLZANO 308) * PRIMO GAZEBO A LAIVES: FIRME, TESSERAMENTO E NUOVE INIZIATIVE IN ALTO ADIGE.
Vi aspetto sabato mattina in piazza del Popolo nel gazebo di Futuro Nazionale organizzato dall'inarrestabile Riccardo Corsetto che ringrazio per il suo impegno costante facebook
Tensione in centro, distrutto gazebo di Futuro NazionaleTensione questa mattina nel centro di Taranto quando un gruppo di manifestanti antifascisti hanno preso di mira e distrutto il Gazebo allestito in ... msn.com
Assalto al gazebo di Futuro Nazionale a Taranto: distrutti i manifestiA Taranto, gazebo di Futuro Nazionale assalito e distrutto in Piazza Maria Immacolata durante una raccolta firme ... it.blastingnews.com