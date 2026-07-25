raccolta firme per roggero antagonisti distruggono il gazebo di futuro nazionale a taranto

Notizia in breve

In piazza Maria Immacolata a Taranto, il gazebo di Futuro Nazionale, impegnato in una raccolta firme a favore della legittima difesa, è stato distrutto da un gruppo di antagonisti. Durante l’episodio, sono stati lanciati insulti e alcuni presenti hanno cercato di fermare gli aggressori. Nessun ferito è stato segnalato. La polizia ha avviato indagini per identificare i responsabili. La manifestazione è proseguita dopo l’incidente.