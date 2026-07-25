Raccolta firme per Roggero antagonisti distruggono il gazebo di Futuro Nazionale a Taranto

Da bari.repubblica.it 25 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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In piazza Maria Immacolata a Taranto, il gazebo di Futuro Nazionale, impegnato in una raccolta firme a favore della legittima difesa, è stato distrutto da un gruppo di antagonisti. Durante l’episodio, sono stati lanciati insulti e alcuni presenti hanno cercato di fermare gli aggressori. Nessun ferito è stato segnalato. La polizia ha avviato indagini per identificare i responsabili. La manifestazione è proseguita dopo l’incidente.

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Momenti di tensione in piazza Maria Immacolata dove il partito di Vannacci era impegnato in una raccolta firme a sostegno della legittima difesa. Sasso: “Non ci fate paura”. 🔗 Leggi su Bari.repubblica.it

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