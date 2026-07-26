Aggressione al gazebo di Futuro Nazionale Battista replica al Pd | Ha scelto da che parte stare

Notizia in breve

Nelle ultime ore si è verificata un'aggressione a un gazebo di Futuro Nazionale a Taranto. Dopo l'episodio, un rappresentante del partito ha commentato che il Partito Democratico ha scelto da che parte stare. La vicenda ha suscitato ulteriori reazioni e tensioni tra le forze politiche locali, con dichiarazioni che continuano a essere diffuse pubblicamente. La polizia ha avviato indagini per chiarire le dinamiche dell’accaduto.