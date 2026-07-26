Aggressione al gazebo di Futuro Nazionale Battista replica al Pd | Ha scelto da che parte stare
Nelle ultime ore si è verificata un'aggressione a un gazebo di Futuro Nazionale a Taranto. Dopo l'episodio, un rappresentante del partito ha commentato che il Partito Democratico ha scelto da che parte stare. La vicenda ha suscitato ulteriori reazioni e tensioni tra le forze politiche locali, con dichiarazioni che continuano a essere diffuse pubblicamente. La polizia ha avviato indagini per chiarire le dinamiche dell’accaduto.
Tarantini Time Quotidiano Non si placa la polemica politica dopo l’aggressione al gazebo di Futuro Nazionale avvenuta nei giorni scorsi a Taranto. Dopo le dichiarazioni del consigliere comunale del Partito Democratico, Luca Contrario, arriva la replica del coordinatore cittadino di Futuro Nazionale, Francesco Battista, che contesta duramente la posizione assunta dagli esponenti dem. “Il Partito Democratico ha scelto da che parte stare. Non dalla parte della libertà di espressione.” Secondo Battista, le parole del consigliere comunale non rappresentano un caso isolato, ma confermerebbero un atteggiamento politico ben preciso. “Le dichiarazioni del consigliere comunale del Partito Democratico, Luca Contrario, non ci sorprendono. 🔗 Leggi su Tarantinitime.it
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