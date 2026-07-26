AEW | Tommaso Ciampa definisce il roster AEW insuperabile fino ad ora

Durante l’evento di Redemption, Tommaso Ciampa ha dichiarato che il roster AEW è il migliore di sempre. Da quando si è unito alla federazione, ha disputato match e faide di rilievo. Ha spiegato che, dopo anni in altre federazioni, per lui era il luogo ideale per mettere alla prova le proprie capacità e crescere ulteriormente. La sua presenza ha portato entusiasmo tra i fan e ha sottolineato la qualità della compagnia.

Da quando Ciampa è arrivato in AEW è stato protagonista di ottimi match e faide ed ha definito il roster AEW il migliore di sempre. Durante il countdown di Redemption, Ciampa ha spiegato perché, a suo avviso, la AEW fosse il posto giusto per mettersi alla prova dopo anni trascorsi a farsi un nome altrove. Tommaso Ciampa ha reso noto che il titolo mondiale resta il suo obbiettivo fisso, ma è consapevole che per ottenere una chance bisogna farsi strada tra uno dei roster più competitivi del settore, esprimendo questo pensiero con una metafor: “è come una scala”. Ciampa ha poi passato in rassegna il livello degli avversari che lo attendevano, nominando Will Ospreay, Kenny Omega, Adam Copeland, Christian Cage, Chris Jericho, Jon Moxley, Mike Bailey, Kevin Knight e Kyle Fletcher. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

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