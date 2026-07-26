El Clon sarà protagonista ad AEW Redemption 2026. Nell’episodio di AEW Collision andato in onda questa notte, Clon ha sconfitto “Blackheart” Lio Rush, conquistando l’ultimo posto disponibile nel Ladder Match a sei uomini che si terrà domani a Redemption, a Montreal, in Québec (Canada). In palio ci sarà lo status di sfidante numero uno all’ AEW International Championship. El Clon sorprende ancora. Nel finale dell’incontro, El Clon è riuscito a riprendersi dopo aver subito una Springboard Stunner eseguito dalla seconda corda e ha risposto con una serie di calci. Successivamente ha neutralizzato un nuovo tentativo di Springboard Stunner da parte di Rush e ha infine ribaltato un tentativo di roll-up, ottenendo la vittoria grazie a uno schienamento irregolare con l’aiuto delle corde. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

© Zonawrestling.net - AEW: El Clon batte Lio Rush e conquista un posto nel Ladder Match di AEW Redemption

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