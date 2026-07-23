AEW | I Bang Bang Gang sfidano i Dogs a un Double Chain Match per AEW Redemption

I Bang Bang Gang hanno sfidato i Dogs a un Double Chain Match durante l’ultima puntata di AEW Dynamite. La sfida è stata ufficializzata e sarà disputata in occasione di AEW Redemption. Non sono stati forniti dettagli su date o ulteriori modalità dell’incontro.

I Bang Bang Gang sembrano destinati ad affrontare i Dogs ad AEW Redemption, dopo aver lanciato ufficialmente la sfida per un Double Chain Match durante l’ultima puntata di AEW Dynamite. Nel corso dello show, Jay White ha sconfitto Clark Connors, costringendolo alla resa e conquistando così la sua prima vittoria in un match singolo dopo oltre un anno. A perfectly timed reversal from @JayWhiteNZ leads to a submission victory! Watch #AEWDynamite LIVE on TBS & HBO Max pic.twitter.comD0y1i3Wevb — All Elite Wrestling (@AEW) July 23, 2026 Jay White e Juice Robinson dichiarano guerra ai Dogs. Subito dopo l’incontro, White è stato assalito alle spalle da David Finlay, che lo ha colpito con lo Shillelagh che White gli aveva sottratto in precedenza. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

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Adam Copeland & Bang Bang Gang vs Shane Taylor Promotions | AEW Collision, 7/2/26

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