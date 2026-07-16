AEW | Andrade El Idolo sfiderà Mark Davis per il National Championship a AEW Redemption

Da zonawrestling.net 16 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Andrade El Idolo affronterà Mark Davis per il titolo nazionale AEW a Redemption, dopo aver vinto l'opportunità battendo Jake Doyle nell’ultima puntata di AEW Dynamite.

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Andrade El Idolo ha conquistato ufficialmente un’opportunità titolata a  AEW Redemption, dove sfiderà Mark Davis per l’ AEW National Championship. Il messicano si è guadagnato la chance battendo Jake Doyle nell’ultima puntata di  AEW Dynamite. La scorsa settimana, durante  Beach Break, Don Callis aveva promesso ad Andrade che, in caso di vittoria contro Doyle, avrebbe potuto affrontare “Dunkzilla” Mark Davis per il titolo. Andrade lancia la sfida alla Don Callis Family: “Prenderò tutti i loro titoli”. Prima del match, in un’intervista nel backstage con Renee Paquette, Andrade ha rivelato di essere in possesso del  Dynamite Diamond Ring di MJF, lasciando intendere che l’oggetto potrebbe essergli stato consegnato da Will Ospreay. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

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