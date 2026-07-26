La poetessa, saggista e traduttrice Mary de Rachewiltz, figlia del poeta Ezra Pound, è deceduta a 101 anni a Merano, in Alto Adige. La donna, nota per la sua attività letteraria, è scomparsa nella sua casa. La notizia è stata confermata da fonti vicine alla famiglia. Mary de Rachewiltz aveva dedicato gran parte della sua vita alla scrittura e alla traduzione.

La poetessa, saggista e traduttrice Mary de Rachewiltz, figlia di Ezra Pound, è morta all’età di 101 anni a Merano in Alto Adige. Figlia di Pound (deceduto l’1 novembre 1972 a Venezia) e Olga Rudge, Mary – nata nel 1925 a Bressanone e cresciuta a Gais in Val Pusteria – è stata traduttrice delle principali opere del padre (i Cantos in italiano), oltre che autrice di raccolte poetiche e del memoir Discrezioni. Storia di un’educazione. Nel 1946 si era sposata con principe Boris de Rachewiltz (1926-1997), egittologo italo-russo. Lo scorso 20 novembre, nel corso di una cerimonia ufficiale svoltasi al Pavillon des Fleurs, la città di Merano le aveva conferito la cittadinanza onoraria, il piu’ alto riconoscimento civico, rendendo omaggio a una vita interamente dedicata alla cultura e alla costruzione di ponti tra persone, lingue e tradizioni. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Addio Mary figlia di Ezra Pound

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Mary de Rachewiltz è morta a 101 anni: addio alla poetessa figlia di Ezra Pound

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Addio a Mary de Rachewiltz, figlia di Ezra Pound e custode della sua eredità letteraria

È morta la poetessa Mary de Rachewiltz, figlia di Ezra Pound. Il cordoglio di FrassinettiÈ morta la poetessa, scrittrice e traduttrice Mary de Rachewiltz, figlia del poeta Ezra Pound.

Temi più discussi: Addio alla poetessa Mary de Rachewiltz, figlia di Pound e custode della sua opera; Addio a Mary de Rachewiltz, poetessa e figlia di Ezra Pound. Aveva 101 anni; Addio alla poetessa Mary de Rachewiltz, figlia di Ezra Pound; È morta la poetessa Mary de Rachewiltz, figlia di Ezra Pound: aveva 101 anni.

Addio a Mary de Rachewiltz, figlia di Ezra Pound e custode della sua eredità letteraria x.com

Addio alla poetessa Mary de Rachewiltz, figlia di Pound e custode della sua operaDa bambina, Maria sapeva che il Babbo, o Tattile, era uno scrittore. Così, come Schriftseller, si presentava Ezra Pound alla coppia di contadini tirolesi che stavano crescendo la figlia nata dalla sua ... msn.com

Addio Mary figlia di Ezra PoundQN Media S.p.A. ha integrato apposito componente software (tracciatore di terza parte c.d. SDK Testo) al fine della rilevazione audience da parte di Audicom S.r.l. e, quindi, per analizzare la fruizio ... quotidiano.net