Addio all' obsolescenza programmata | l' Ue costringerà i produttori a riparare gli elettrodomestici

Da iltempo.it 26 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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L’Unione Europea ha approvato una legge che obbliga i produttori di elettrodomestici a garantire la riparazione dei loro prodotti, anche dopo la fine della loro vita utile. La norma riguarda lavatrici, aspirapolveri, cellulari e altri dispositivi, che potranno essere riparati invece di essere sostituiti. La misura mira a contrastare l’obsolescenza programmata e favorire la riparabilità dei beni di consumo.

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Rivoluzione in arrivo per i cittadini europei, con l'introduzione del "diritto alla riparazione" volto a dare nuova vita a lavatrici, aspirapolveri, cellulari e altri beni di consumo non più funzionanti ma ancora riparabili. Lo ricorda Assoutenti, che sottolinea come entro il prossimo 31 luglio gli Stati membri, e quindi anche l'Italia, dovranno recepire la direttiva Ue 20241799 finalizzata a incentivare la riparazione dei beni di consumo, ridurre lo smaltimento prematuro dei prodotti riparabili e contrastare il fenomeno dell'obsolescenza programmata. In base alle nuove regole europee viene introdotto l'obbligo in capo ai produttori di riparare, anche fuori dal periodo di garanzia legale, un bene rotto o difettoso ma tecnicamente riparabile. 🔗 Leggi su Iltempo.it

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