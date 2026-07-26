Addio all' obsolescenza programmata | l' Ue costringerà i produttori a riparare gli elettrodomestici

Notizia in breve

L’Unione Europea ha approvato una legge che obbliga i produttori di elettrodomestici a garantire la riparazione dei loro prodotti, anche dopo la fine della loro vita utile. La norma riguarda lavatrici, aspirapolveri, cellulari e altri dispositivi, che potranno essere riparati invece di essere sostituiti. La misura mira a contrastare l’obsolescenza programmata e favorire la riparabilità dei beni di consumo.