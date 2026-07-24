I produttori europei di acciaio inossidabile sostengono che le nuove norme sulle importazioni avranno scarso effetto, poiché l’India continuerà a dominare il mercato europeo delle barre in acciaio. Secondo le aziende, le regole non impediscono all’India di esportare grandi quantità di prodotto, mantenendo il settore europeo sotto pressione. La disputa si inserisce in un contesto di tensioni commerciali tra l’Unione Europea e l’India, con le imprese che chiedono interventi più stringenti.

Serviranno a poco le nuove regole sulle importazioni: il mercato europeo delle barre in acciaio inossidabile continuerà a essere cannibalizzato dall ‘India. Questo sostengono i produttori europei, tra i quali diversi italiani, rimasti molto delusi dalla scelta dell’Ue di imporre una stretta pari al 27,3% dell’import alle aziende indiane, che in questa occasione hanno dimostrato la loro ottima capacità di fare lobby. Si aspettavano una quota più alta, anche perché – per via del complesso funzionamento di questo contingentamento – la contrazione delle importazioni dall’India si ridurrà a un -19,8% rispetto alle oltre 186 mila tonnellate entrate nel 2025. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - La guerra dell’acciaio. I produttori Ue accusano Bruxelles: “India favorita”

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