La Tv si suicida al primo problema | un tecnico inglese scopre un nuovo caso di obsolescenza programmata

Un tecnico inglese ha scoperto un nuovo caso di obsolescenza programmata nelle televisioni di alcuni marchi. Questi dispositivi segnalano problemi di componenti, come un singolo LED della retroilluminazione difettoso, e spesso mostrano messaggi di errore critici anche quando il problema è minimo. La pratica sembra essere usata per giustificare la sostituzione precoce delle apparecchiature. La scoperta mette in evidenza come alcuni produttori possano utilizzare malfunzionamenti minori per ridurre la durata utile dei televisori.

Gli elettrodomestici di consumo hanno da decenni la capacità di individuare componenti non funzionanti al loro interno per segnalarlo all’utente. Ora, alcuni brand di televisioni usano la scusa del malfunzionamento di un singolo led della retroilluminazione per giustificare messaggi di errore critici. Quando l’utente medio vede un “errore fatale” sul suo televisore, infatti, la sua prima reazione è di buttare l’elettrodomestico “guasto” e acquistarne uno nuovo: alcuni brand fanno leva su questo per accorciare la vita dei loro prodotti. Lo ha scoperto Allen Fleckney, un tecnico inglese di televisori che gestisce il canale YouTube chiamato “TV repair community”. 🔗 Leggi su Open.online

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