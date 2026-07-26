Adac Federalberghi | Non siamo sfruttatori

Da ilrestodelcarlino.it 26 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il presidente di Adac Federalberghi Cesenatico ha dichiarato che gli albergatori non sono sfruttatori e che non accettano di essere criminalizzati. Ha chiesto rispetto e verità, rispondendo a dichiarazioni fatte durante incontri pubblici con sindacati.

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"Non accettiamo di essere tacciati come degli sfruttatori, basta con la criminalizzazione degli albergatori, servono rispetto e verità". In questi termini Alfonso Maini, presidente di Adac Federalberghi Cesenatico, replica ad alcune dichiarazioni pronunciate durante recenti incontri pubblici, dove sono intervenuti dei sindacati. I tempi cambiano, ma secondo Maini c’è chi ragiona ancora con dei vecchi clichè: "Sento il dovere di intervenire dopo l’ennesimo dibattito in cui si parla del nostro settore utilizzando con troppa leggerezza la parola ’ sfruttamento ’. Sono termini pesanti, che non possono essere usati per descrivere indistintamente un’intera categoria. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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© Ilrestodelcarlino.it - Adac Federalberghi: "Non siamo sfruttatori"
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