È stato avviato a Cesenatico il primo progetto di welfare dedicato ai lavoratori del settore turistico, chiamato Adac Staff Benefit. L'iniziativa è stata ideata dagli albergatori locali e mira a migliorare le condizioni di lavoro nel settore degli hotel, puntando sul benessere dei dipendenti. L’obiettivo è rendere più attrattiva e soddisfacente l’esperienza lavorativa, promuovendo un ambiente di lavoro più stimolante e accogliente.

Gli albergatori hanno realizzato il primo progetto di welfare dedicato ai lavoratori del turismo a Cesenatico. Si chiama Adac Staff Benefit ed è un’iniziativa pensata per rendere l’esperienza lavorativa nel settore turistico sempre più stimolante, accogliente e attrattiva, partendo dal benessere delle persone. Con questo obiettivo si concretizza l’idea e soprattutto la volontà da parte degli operatori turistici, di sostenere chi opera quotidianamente sul territorio e rafforzare l’attrattività delle imprese turistiche di Cesenatico. L’iniziativa si sviluppa attraverso un sistema digitale semplice e immediato, un QR Code dedicato che consente... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Nasce ’Adac Staff Benefit’ per chi lavora negli hotel

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