Federalberghi Palermo | Per l’estate previsioni positive

Federalberghi Palermo ha dichiarato che la città registra una domanda turistica stabile per l’estate, superando le semplici previsioni positive. La priorità ora è gestire la crescita dei flussi, evitando sovraffollamenti e favorendo una distribuzione più equilibrata. L’obiettivo è tradurre i numeri in benefici concreti per il settore alberghiero, la ristorazione, il commercio, la cultura e i servizi locali.

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(Adnkronos) – "Palermo è ormai dentro una domanda turistica stabile, non episodica. La sfida non è più solo 'riempire' l’estate, ma governare la crescita, distribuire meglio i flussi e trasformare i numeri in economia reale per alberghi, ristorazione, commercio, cultura e servizi". Rosa Di Stefano, presidente di Federalberghi Palermo, lo dice subito: "Le previsioni per. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Superstiti naufragio a Lampedusa, Fcei: “Un massacro, sotto choc chiedono dei figli”. Spacciatore con maiale al guinzaglio, arrestato a Roma.🔗 Leggi su Webmagazine24.it Notizie correlate America's Cup, Manfredi: «Previsioni turistiche per il 2027 molto positive»«In relazione alla presenza dell'America's Cup a Napoli le previsioni sui flussi turistici sono molto positive, sperando che ovviamente le questioni... Oroscopo della settimana 20-26 aprile 2026, tutti i segni: classifica, transiti e previsioni positiveL'oroscopo della settimana dal 20 al 26 aprile 2026 cambia tono da oggi: il Sole entra in Toro nelle prime ore del mattino e inaugura una fase più... Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Nico Torrisi presidente di Federalberghi Sicilia, vice Rosa Di Stefano; Nico Torrisi guiderà ancora il turismo alberghiero siciliano: acclamazione e giunta al completo; Federalberghi: Chi non applica i contratti è un pirata e lo contrastiamo anche noi; Riccione punta sull’intelligenza dei dati: al via il potenziamento di HBenchmark per la gestione turistica. Federalberghi Palermo: Per l'estate previsioni positive'Palermo è ormai dentro una domanda turistica stabile, non episodica. La sfida non è più solo 'riempire' l’estate, ma governare la crescita, distribuire meglio i flussi e trasformare i numeri in econo ... adnkronos.com Federalberghi, a Palermo verso il pienone per il CapodannoIl turismo a Palermo conferma un cambiamento strutturale nelle abitudini di viaggio: si parte sempre prima, anche a Natale. Già dal 22 dicembre, secondo le stime di Federalberghi Palermo, le strutture ... ansa.it Gli ospiti del podcast Glitter People Time di venerdì 24 aprile: Rosa Di Stefano, presidente Federalberghi Palermo, nominata nel nuovo direttivo nazionale di Federalberghi extra; Francesca Maccani, Valentina Costanzo, Carlo Guidotti, scrittrice, mecenate - facebook.com facebook